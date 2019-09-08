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تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية
http://almnatiq.net/?p=771021
المناطق - تبوك
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن تعليم تبوك أولى محو الأمية اهتماماً كبيراً وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في هذا الشأن.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة تعليم تبوك بالاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام.
وأهاب “العُمري” باستثمار الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم في سبيل القضاء على الأمية القرائية وتأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى الإلمام أكثر بمهارات القراءة والكتابة بين الفئات العمرية المستهدفة مشيراً إلى مشاركة تبوك في الحملة الصيفية لمحو الأمية التي استفاد منها أكثر من 800 دارس ودارسة في 10 مراكز بقطاع الوجه التعليمي.
من جهته أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم تبوك الدكتور خلف الفاضلي أن اليوم العالمي لمحو الأمية يأتي هذا العام تحت شعار ” محو الأمية وتعدد اللغات والذي يؤكد على تبني التعدد اللغوي في تطوير التعليم ومحو الأمية مبيناً أن مشاركة تعليم تبوك بهذا اليوم تأتي لإبراز الجهود المبذولة من قِبل إدارة التعليم المستمر وتسليط الضوء على المنجزات التي حققتها الإدار لخفض نسبة الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 60 سنة ممن تجاوزت أعمارهم سن القبول في المدارس الصباحية.
من جانبها أوضحت مديرة إدارة التعليم المستمر بنات هدى أبو خيشة أن التفعيل تضمن توزيع المنشورات والمطويات التي تتناول جهود المملكة في محاربة الأمية على مدى عدة عقود في جميع المدارس والأحياء القريبة منها وكذلك اشتمال الإذاعة المدرسية على كلمات بهذه المناسبة وتفعيل المشاركات في جميع مراكز محو الأمية بمنطقة تبوك ومحافظاتها.

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