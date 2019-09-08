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ترقية عدد من موظفي بلدية الخفجي

ترقية عدد من موظفي بلدية الخفجي
http://almnatiq.net/?p=771027
المناطق - الخفجي

أصدر رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني 7 قرارات ترقية للموظفين من المرتبة السادسة وحتى المرتبة التاسعة، في بلدية محافظة الخفجي للمراتب التي تلى مراتبهم مباشرة بعد أن أكملوا المدة النظامية للمرتبة.

وأوضح المهندس ” الحميداني ” بأن الترقيات جاءت على النحو التالي في المرتبة التاسعة نايف بن عيد الشمري , وفي المرتبة الثامنة عبدالله بن سمير الحربي, و ياسر بن محماس العتيبي، وفي المرتبة السابعة محماس بن عساف الزعبي, و يوسف بن منيف المطيري, وفي المرتبة السادسة بدر بن نزال الجميلي, و ناصر بن شجاع الدوسري  .

وقدم رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني تهنئته لمن تم ترقيتهم من الموظفين حاثاً إياهم ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخدمة وطنهم من خلال أداء المهام المناطة لهم على أكمل وجه، مضيفاً بأن هذه الترقيات تأتي دعماً لحاجة العمل وتحفيزاً للموظفين على الإنجاز وتمكينهم من الارتقاء في السلم الوظيفي  بما يعود بالنفع والفائدة على المشاريع والخدمات والبرامج التي تقدمها البلدية, لمحافظة الخفجي والمراكز التابعة لها .

من جهتهم أعرب المترقين عن شكرهم وتقديرهم لرئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، ولمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك على حرصهما واهتمامها، مؤكدين بأن هذه الترقية ستكون حافزاً لهم على مواصلة بذل الجهد في العمل سائلين الله تعالى أن يكونوا عند حسن الظن بهذه الثقة.

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