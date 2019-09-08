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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن
http://almnatiq.net/?p=771030
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث.
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.

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