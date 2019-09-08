احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كوت ديفوار
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن
أبرز المواد
 ترقية عدد من موظفي بلدية الخفجي
المنطقة الشرقية
 طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت لوجهتها وتم بيع النفط .. ومسؤول أميركي : سنواصل فرض العقوبات
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية
منطقة تبوك
 أمير جازان بالنيابة يعزي في وفاة عريفة قبيلة الطواهرة آل ناشب السابق
منطقة جازان
 مدني تبوك يدشن حملة السلامة العامة لهذا العام 1441 تحت شعار #وعيكم_نجاة
منطقة تبوك
 نائب أمير الشرقية للمحافظين: سيدي خادم الحرمين الشريفين حريصٌ على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
أبرز المواد
 أمير الشرقية يؤكد : أوجدوا منصة للتوجيه والاستفادة من المقترحات
أبرز المواد
 أكد على خدمة المواطن والمنطقة .. أمير جازان بالنيابة يستقبل أمين ورؤساء بلديات المنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل القائم بأعمال سفارة المكسيك
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كوت ديفوار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كوت ديفوار

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

أبرز المواد
ترقية عدد من موظفي بلدية الخفجي

ترقية عدد من موظفي بلدية الخفجي

المنطقة الشرقية

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية

خادم الحرمين الشريفين ورئيس جمهورية كوت ديفوار يعقدان جلسة مباحثات رسمية
http://almnatiq.net/?p=771045

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.
وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.
كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، معالي الوزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ومعالي وزير الشئون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ومعالي وزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ومعالي وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.

 

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كوت ديفوار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية كوت ديفوار
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن
طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت لوجهتها وتم بيع النفط .. ومسؤول أميركي : سنواصل فرض العقوبات

طهران: ناقلة النفط الإيرانية وصلت لوجهتها وتم بيع النفط .. ومسؤول أميركي : سنواصل فرض العقوبات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*