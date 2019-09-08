أمير عسير يوجه باستحداث مركز غسيل كلوي في مستشفى بللحمر

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير؛ الشؤون الصحية بعسير باستحداث مركز غسيل كلوي بعدد ٤ أسرة في مستشفى بللحمر العام مع دعم المركز بمختصين وممرضين وذلك خلال مدة اقصاها شهرين .
جاء ذلك إثر مطالبة أهالي بللحمر بوحدة غسيل كلوي بمستشفى بللحمر .
من جهتهم عبر أهالي مركز بللحمر عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولأمير منطقة عسير على ما يقدمه من أعمال جليله.
جاء ذلك إثر مطالبة أهالي بللحمر بوحدة غسيل كلوي بمستشفى بللحمر .
من جهتهم عبر أهالي مركز بللحمر عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولأمير منطقة عسير على ما يقدمه من أعمال جليله.
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