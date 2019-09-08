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“الزكاة والدخل”: 15 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لمنتجي السلع الانتقائية

“الزكاة والدخل”: 15 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لمنتجي السلع الانتقائية

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“الزكاة والدخل”: 15 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لمنتجي السلع الانتقائية

“الزكاة والدخل”: 15 سبتمبر الجاري آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية لمنتجي السلع الانتقائية
http://almnatiq.net/?p=771053
المناطق - واس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الرابعة من العام الحالي 2019م، التي تمثل شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر سبتمبر الحالي.
وأكدت الهيئة ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنباً للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذّرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث سيترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفةً تصل غرامتها إلى خمسين ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الأضرار بالصحة العامة أو البيئة وتطبق حالياً على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف عام 2017م.

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