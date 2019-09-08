صحافيو الوطن يقيمون ندوة “وزارة الإسكان.. وحلم السكن”

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نظم صحافيو الوطن ليلة البارحة بمدينة الرياض ندوة “وزارة الأسكان…و حلم السكن” و التي عقدت بمسرح إذاعة و تلفزيون الخليج بالحي الدبلوماسي و تأتي هذه الندوة باكورة جدول الندوات التي سينظمها صحافيو الوطن للعام 1441هـ و قد أستضافت الندوة المتحدث الرسمي لوزارة الأسكان سيف السويلم و المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقاري حمود العصيمي

و المهندس مازن الداوود المشرف العام على الإسكان التنموي و التنظيم العقاري للوقوف على أخر مستجدات البرامج السكنية و ناقشة معهم عبر مدير الندوة الأعلامي جيلاني الشمراني أغلب التسأولات و التي استقبلتها المنصات الالكترونية ل “صحافيو الوطن” او من خلال الحضور الذين كان لهم مداخلاتهم فيما يمس هموم المواطن و السكن.

وافتتحت الندوة التي قدمها عبيد البرغش مدير المسؤولية المجتمعية بصحافيو الوطن بالسلام الوطني، ثم تحدث رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن أ. سعيد العجل بكلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بنجاح موسم حج 1440هـ، مشيداً بما تحقق من نجاح باهر، واحترافية ومهنية أجهزة الدولة الحكومية والأمنية، شاكراً وزارة الإسكان قبولها دعوة صحافيو الوطن لهذه الندوة المهمة والتي تعد باكورة ندوات وبرامج صحافيو الوطن للعام الحالي 1441هـ.

و قد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم بأن عدد الذين استفادوا من خيارات “سكني” في عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة،واستفادت منه اكثر من 109 آلاف اسرة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 .

وتحدث المهندس الداوود عن برنامج سكني وما يقدمه من خدمات مؤكداً على سرعة الإنجاز من خلال خدمة التأهيل الفوري والتي تمكن أي اسرة للاستفادة من أي الخيارات التي يتيحها البرنامج وأن ذلك يتم بطريقة آلية، كما تحدث عن مبادرة الإسكان التنموي والتي تستهدف أسر الضمان الاجتماعي، وبين “الداوود” أن اتحاد الملاك مفعل حالياً وبإمكان الجميع الاستفادة منه عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق وهو ينظم لمالكي الشقق السكنية آلية التعاون فيما بينهم للاهتمام بالعقار الذي يشتركون فيه ولهم حق الاستثمار فيه، فيما بلغ عدد العقارات المسجلة في اتحاد الملاك 4000 منشأة.

وبين حمود العصيمي بأنه في مطلع عام 2020م لن يكون هناك قوائم انتظار لدى الصندوق العقاري بعد أن كان في عام 2017م يتجاوز 400 ألف مواطن في قوائم الانتظار، مؤكداً أن العدد الحالي 90 ألف فقط، وشرح العصيمي العديد من الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق ومنها خدمة “اعرف دورك” حيث أن الهدف منها استفادة المواطن من القرض بشكل واضح وشفاف، مشيداً بعمل الصندوق وحصوله مؤخراً على جائزة “مؤشر النضج” من بين 167 منظمة حكومية.

وأفاد متحدث الإسكان سيف السويلم بوجود 67 مشروع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين توفر أكثر من 122 ألف وحدة سكنية متنوعة بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال، مشيراً لما وفرته الوزارة من خيارات متنوعة في المواصفات والتصاميم في الوحدات السكنية، وتوفير جميع الخدمات من مرافق حكومية وخدمات صحية وغيرها في جميع الأحياء السكنية الجديدة، وسط خيارات سكنية متعددة تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وبين أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم العسكري أكثر من 40 ألف مستفيد مؤكداً أن القرض الحسن العقاري يأتي في إطار تسهيل تملك السكن للعسكريين.

وفي الختام كرّم رئيس صحافيو الوطن سعيد العجل الضيوف متحدثي الندوة وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج استلمه علي ثابت مدير العلاقات والاتصال، كما قدم صحافيو الوطن إهداءات للحضور، وحضر الندوة عدد من المهتمين والمطورين العقاريين و زملاء الصحافة والأعلام.