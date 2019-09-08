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مدني جازان يدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال هطول الامطار والرياح وعدم المجازفة والخروج الا للضرورة

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مدني جازان يدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال هطول الامطار والرياح وعدم المجازفة والخروج الا للضرورة

مدني جازان يدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال هطول الامطار والرياح وعدم المجازفة والخروج الا للضرورة
http://almnatiq.net/?p=771074
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لما تشهده المنطقه من هطول امطار رعدية ورياح نشطة على محافظات المنطقة .
وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .
وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية،

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