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وزارة النقل تقيم ورشة عمل تدريبية لنظام إجراءات الصيانة “MMS”

وزارة النقل تقيم ورشة عمل تدريبية لنظام إجراءات الصيانة “MMS”
http://almnatiq.net/?p=771078
المناطق - الرياض

أقامت وزارة النقل متمثلة بالإدارة العامة للصيانة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات اليوم الأحد 9/1/1440هـ الموافق 8/9/2019م في مقر الوزارة بالرياض، ورشة عمل تدريبية لنظام إجراءات الصيانة “MMS” بحضور وكيل الوزارة لشؤون الطرق المهندس طارق الشامي، ومدير عام إدارة الصيانة المهندس عمر قربان.

وافتتح الشامي حديثه بالشكر للمهندسين الحاضرين، مؤكدًا أنهم شركاء في كل نجاح وأن السعي مشترك معهم لتحقيق الكفاءة ورفع مستوى الجودة على الطرق وأن العمل عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، طالبًا إياهم بمضاعفة جهودهم وتوحيدها والعمل كفريق واحد للوصول إلى الهدف المنشود وإنجاز المشاريع في وقتها كما يجب، مضيفًا أن معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي على اطلاع دائم ومباشر على كافة العقود المبرمة، وأنه سيقوم بأخذ جولات مستمرة على الطرق الخاضعة لعمليات الفحص والصيانة، وأكد أن الأبواب مفتوحة لاستفسارات الجميع وتساؤلاتهم وأن الوزارة على استعداد لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة لرفع نسبة السلامة على الطرق، وشدد الشامي على ضرورة وجود الشفافية والتواصل بشكل دائم ومستمر بين الجميع، يذكر أن ورشة العمل شهدت حضورًا بلغ 110 متدربين من 41 شركة صيانة مختلفة.

 

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