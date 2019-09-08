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أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية ببلدية خميس مشيط

أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية ببلدية خميس مشيط

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أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية ببلدية خميس مشيط

أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية ببلدية خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=771091
المناطق - أبها

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، مع رئيس بلدية خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله ، وعدد من منسوبي البلدية الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تطوير الاستثمارات ، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية.

وأكد الحميدي أهمية العمل على تجاوز التحديات و طرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري.

من جهته بين رئيس بلدية خميس مشيط أن الاجتماع جاء حرصا من امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، وكذلك رفع إسهام البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.

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