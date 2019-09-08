جامعة بيشة تنظم برامج علمية ضمن فعاليات مهرجان “صفري بيشة 2019”

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تشارك جامعة بيشة في مهرجان صفري بيشة 2019 والذي تنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل بعدد من ببرامج علمية متنوعة يقدمها أكاديميون وباحثون متخصصون، وذلك ضمن مساهمات الجامعة الفاعلة لتعزيز المشاركات المجتمعية.

وتنطلق المشاركات العلمية التي تقام على مسرح المهرجان وكذلك داخل المجمع الأكاديمي ببيشة بتنظيم من كليتي العلوم والأعمال بقسميهما الرجالي والنسائي، يوم الثلاثاء (11 محرم 1441هـ) في كلية الأعمال بمحاضرة بعنوان: “تسويق التمور: صفري بيشة نموذجًا” يقدمها الدكتور نبيل العبسي، فيما تقام يوم الأربعاء (12 محرم 1441هـ) ثلاث فعاليات تبدأ بمحاضرة في كلية الأعمال بعنوان: “ريادة الأعمال في مجال التمور بين الواقع والآفاق المستقبلية” يقدمها الدكتور فوزي عبدالرزاق، وتنطلق الفعالية الثانية بالقسم النسائي بكلية الأعمال بعنوان: “أهمية انتاج النخيل ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية” تشارك فيها الدكتور إيمان لخميري، وتقام الفعالية الثالثة بكلية العلوم وتشتمل على محاضرة بعنوان: “سوسة النخيل-الوقاية والمكافحة” يقدمها الدكتور فهد عبدالجليل.

ويختتم البرنامج العلمي داخل الحرم الجامعي بفعاليتين يوم الخميس (13 محرم 1441هـ)، تقام الأولى في كلية الأعمال عن المستقبل التجاري للتمور كمنتج أساسي ومنتح تحولي يقدمها الدكتور سيف سلام الحكيمي، والثانية ندوة بالقسم النسائي بكلية العلوم عن بيشة وتاريخ تمر الصفري يشارك فيها الباحثتان ريم بنت عايض الشهراني والباحثة لمياء بنت علي القرني.

كما تقام ندوتان بمقر المهرجان بالمحافظة يشارك فيها أعضاء هيئة التدريس بجامعة بيشة، الأولى تتحدث عن آفات النخيل بمشاركة الدكتور جمال البدري والدكتور طلال دهان، والندوة الثانية عن طرق الري في مزارع النخيل يشارك فيها الدكتور عيد العصيمي والدكتور بلال الجمال.