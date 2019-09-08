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“تحت شعار محو الأمية وتعدد اللغات” تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

“تحت شعار محو الأمية وتعدد اللغات” تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

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غريفثس: ممتن لجهود السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن

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جامعة بيشة تنظم برامج علمية ضمن فعاليات مهرجان “صفري بيشة 2019”

جامعة بيشة تنظم برامج علمية ضمن فعاليات مهرجان “صفري بيشة 2019”

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“تحت شعار محو الأمية وتعدد اللغات” تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

“تحت شعار محو الأمية وتعدد اللغات” تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية
http://almnatiq.net/?p=771103
المناطق - حائل
أصدرت الإدارة العامة للتعليم العام بمنطقة حائل تعميماً لجميع مدارس المنطقة للمشاركة في اليوم الدولي لمحو الأمية والذي يوافق ٨ سبتمبر لعام ٢٠١٩ م .
كما رفع مدير عام التعليم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الآمين على الدعم اللامحدود لقطاع التعليم وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في القضاء على الأمية
حيث انخفضت نسبة الأمية القرائية في المملكة إلى 5.6٪ نتيجة استخدام أساليب مختلفة في التعليم، وتنفيذ خططٍ استراتيجية ذات عائد على المدى القصير بإشراف معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والزملاء في الإدارة العامة للتعليم المستمر .
حيث يعد من أبرز البرامج التي قدمتها وزارة التعليم لمحو الأمية : مدارس تعليم الكبار الابتدائية وبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية ، و برنامج مجتمع بلا أمية و افتتاح فصول لمحو الأمية في الاصلاحيات والسجون.
ومن برامج وزارة التعليم في مجال التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة : برنامج الحي المتعلم و هو برنامج تعليمي وتدريبي ينفذ في أحياء المنطقة .

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