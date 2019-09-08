تعهد أميركي بمنع تهديدات إيران في الخليج

المناطق - وكالات

تعهد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن بلاده «ستمنع أي تهديدات إيرانية» في الخليج، مجدداً رغبتها في انضمام البلدان كافة إلى مبادرة ضمان أمن الملاحة.

وأجرى إسبر، أمس، مباحثات مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي بشأن أمن الملاحة الدولية في الخليج. وشدد في أول زيارة يقوم بها إلى باريس منذ تعيينه في منصبه على أن «الأمن البحري أولوية للولايات المتحدة». وحرصت بارلي، في مؤتمر صحافي مشترك، على التخفيف من الاختلافات، وأكدت «وحدة الهدف المشترك وهو تعزيز الأمن في منطقة الخليج».

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس، أنها بدأت ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم إلى أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع «آي آر 6»، في إطار خفض مسار التزامات الاتفاق النووي. وبالتزامن أعلنت إيران احتجاز سفينة أجنبية في الخليج على متنها 12 فلبينياً للاشتباه في تهريب الوقود.