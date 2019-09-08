شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ

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http://almnatiq.net/?p=771112
المناطق - متابعات

نشرت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث “نحن تراثنا”، صباح اليوم الأحد، صورتان نادرتان للملك عبد العزيز -رحمه الله- .

وتم تأميم “ارامكو” عام 1988م، وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010، وفقا لتقدير صحيفة “فاينانشال تايمز”.
ويقع المقر الرئيسي لشركة أرامكو في مدينة الظهران.

 

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