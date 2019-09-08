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مدير جامعة تبوك يدشن برنامج ” مهاراتي” لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس

مدير جامعة تبوك يدشن برنامج ” مهاراتي” لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس
http://almnatiq.net/?p=771116
المناطق - تبوك
دشّن معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم “برنامج مهاراتي لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس” بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات وأعضاء وعضوات هيئة التدريس وذلك على مسرح كلية الطب بالمدينة الجامعية.
وقال وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف: إن الوكالة تسعى لتقديم خدمات متكاملة لتطوير المهارات والارتقاء بمستوى الأداء الجامعي لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والقيادات الأكاديمية والتدريب على القيادة الإدارية وبرامج الجودة وقياس القدرات العامة بالإضافة إلى تحقيق الاستمرارية في تنمية قدراتهم ومهاراتهم وفق خطط الجامعة لتحقيق رؤية المملكة 2030  من خلال توفير الأدوات والبرامج الأكاديمية والبحثية والاستعانة بالقدرات والمهارات العالمية الحديثة في هذا المجال.
فيما أكد معالي مدير جامعة تبوك على تفاعل ومشاركة أعضاء وعضوات هيئة التدريس بما يعود بالنفع على الجامعة، مبدياً استعداد الجامعة ومن خلال وكالة التطوير والجودة إلى التعاون مع الجهات العالمية المرموقة لرفع قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال عقد البرامج وورش العمل وحضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة.

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