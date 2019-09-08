احدث الأخبار

قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك يدشن برنامج ” مهاراتي” لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس
منطقة تبوك
 شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ
أبرز المواد
 محلل اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الأراضي السكنية خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار
أبرز المواد
 تعهد أميركي بمنع تهديدات إيران في الخليج
أبرز المواد
 “تحت شعار محو الأمية وتعدد اللغات” تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية
منطقة حائل
 غريفثس: ممتن لجهود السعودية التي تبذلها في جنوب اليمن
أبرز المواد
 أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية
منطقة تبوك
 جامعة بيشة تنظم برامج علمية ضمن فعاليات مهرجان “صفري بيشة 2019”
منطقة عسير
 أمين عسير يناقش الفرص الاستثمارية ببلدية خميس مشيط
منطقة عسير
 رئيس مجلس الشورى: مؤتمر الابتكار في المكتبات تظاهرة ثقافية دولية تجمع المتخصصين بنشر العلم والعناية بالتراث
منطقة المدينة المنورة
 ولي العهد يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي
أبرز المواد
قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى

قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى

أبرز المواد
مدير جامعة تبوك يدشن برنامج ” مهاراتي” لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس

مدير جامعة تبوك يدشن برنامج ” مهاراتي” لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس

منطقة تبوك
شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ

شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ

أبرز المواد
محلل اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الأراضي السكنية خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار

محلل اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الأراضي السكنية خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار

أبرز المواد

قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى

قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى
http://almnatiq.net/?p=771122

قتلت القوات الأمنية العراقية اليوم، إرهابياً متحصنا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى بشمال العراق.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن قوة من اللواء 43 في الفرقة العشرين بالجيش العراقي تمكنت استناداً إلى معلومات استخبارية من قتل الإرهابي الذي كان يتحصن داخل إحد الأوكار بمنطقة الجزيرة “المالحة” بمحافظة نينوى، وعثرت داخل الوكر على حزام ناسف ودراجة نارية.

روابط ذات صلة

شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ

شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ
محلل اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الأراضي السكنية خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار

محلل اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الأراضي السكنية خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار
تعهد أميركي بمنع تهديدات إيران في الخليج

تعهد أميركي بمنع تهديدات إيران في الخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*