تدخل علاجي يعيد الحركة لطفل بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

المناطق _ حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال من علاج طفل عانى من عدم قدرة على السير والوقوف ولديه ضعف في كلا اليدين

وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية للطفل التي تضمنت رنين مغناطسي للدماغ والنخاع الشوكي وأوعية المخ تبين وجود التهاب جزئي في النخاع الشوكي وهي أحد الحالات النادرة جداً والمخاتلة عند الأطفال،،حيث بدأ الطبيب بالعلاج المناعي منذ اليوم الأول من دخول الطفل للمستشفى ثم تحسن تدريجياً مع استعادة قدرته على الوقوف والسير وتحسن في حركة اليدين ثم تم احالة الطفل للمستشفى التخصصي بالدمام للمتابعة.