سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية

المناطق _ الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم بجدة بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام ومسؤوليات مكاتب الهيئة وتفعيل دورها المهم في خدمة القطاع الرياضي بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليتها والتشديد على تقديم جميع الخدمات الممكنة للمستفيدين ، كما ناقش سموه مع مديري الملاعب والمدن الرياضية آخر المستجدات الخاصة بتجهيز المنشآت الرياضية وتهيئتها ومتابعة صيانة الملاعب بشكل دوري ومستمر ، إضافة إلى مناقشة ما رُصد من ملحوظات خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية كافة وتحديداً الملاعب التي تحتضن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وبقية الدرجات والعمل على معالجتها بشكل فوري وعاجل.

وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين مكاتب الهيئة والمنشآت الرياضية وتكثيف الجهود بقيام كل جهة بدورها على أكمل وجه لتصبح المنشآت الرياضية بيئة جاذبة للمشجع الرياضي الكريم وفقاً للأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة على عاتقها بما يحقق تطلعات ورؤية المملكة 2030.