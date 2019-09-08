احدث الأخبار

وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. سمو وزير الطاقة يؤدي القسم
أبرز المواد
 سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية
أبرز المواد
 وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية
أبرز المواد
 تدخل علاجي يعيد الحركة لطفل بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أمير الكويت يستكمل فحوصاته الطبية في أمريكا وتأجيل لقائه مع ترامب
أبرز المواد
 قوات الأمن العراقية تقتل إرهابيًا متحصنًا بأحد الأوكار بمحافظة نينوى
أبرز المواد
 مدير جامعة تبوك يدشن برنامج ” مهاراتي” لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس
منطقة تبوك
 شاهد .. صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارة لأرامكو عام 1366 هـ
أبرز المواد
 محلل اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الأراضي السكنية خلال المرحلة المقبلة بعد هذا القرار
أبرز المواد
 تعهد أميركي بمنع تهديدات إيران في الخليج
أبرز المواد
 “تحت شعار محو الأمية وتعدد اللغات” تعليم حائل يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية
منطقة حائل
وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية

وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية

أبرز المواد
أمام خادم الحرمين الشريفين .. سمو وزير الطاقة يؤدي القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. سمو وزير الطاقة يؤدي القسم

أبرز المواد
سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية

سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية

أبرز المواد
وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية

وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية

أبرز المواد

سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية

سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية
http://almnatiq.net/?p=771134
المناطق _ الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم بجدة بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام ومسؤوليات مكاتب الهيئة وتفعيل دورها المهم في خدمة القطاع الرياضي بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليتها والتشديد على تقديم جميع الخدمات الممكنة للمستفيدين ، كما ناقش سموه مع مديري الملاعب والمدن الرياضية آخر المستجدات الخاصة بتجهيز المنشآت الرياضية وتهيئتها ومتابعة صيانة الملاعب بشكل دوري ومستمر ، إضافة إلى مناقشة ما رُصد من ملحوظات خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية كافة وتحديداً الملاعب التي تحتضن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وبقية الدرجات والعمل على معالجتها بشكل فوري وعاجل.
وأكد سموه خلال الاجتماع ضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين مكاتب الهيئة والمنشآت الرياضية وتكثيف الجهود بقيام كل جهة بدورها على أكمل وجه لتصبح المنشآت الرياضية بيئة جاذبة للمشجع الرياضي الكريم وفقاً للأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة على عاتقها بما يحقق تطلعات ورؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية

وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية
أمام خادم الحرمين الشريفين .. سمو وزير الطاقة يؤدي القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. سمو وزير الطاقة يؤدي القسم
وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية

وزارة المالية تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*