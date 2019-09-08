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وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية

وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية

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وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية

وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية
http://almnatiq.net/?p=771149
المناطق _ أبها

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ضرورة رفع المستوى المؤسسي والإداري للمنظمات غير الربحية، كونها كيانات مجتمعية معتبرة، وذلك خلال لقائه اليوم بقيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير الذي عقد في مقر دار التربية الاجتماعية للبنين بأبها.
وشدد معاليه على ضرورة التخصص الدقيق في أعمال منظمات القطاع غير الربحي وتكريس الجهود في مجال موحد لضمان تحقيق الرسالة ورؤية المنظمة، مشيرًا إلى ترخيص الوزارة لأكثر من 300 جمعية منذ بداية العام الميلادي الجاري، ورفع النسبة التنموية من 14% إلى 42% وإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربط الجزء الأكبر منها بتلك الجهات، مفيداً أن باقي الجهات ستربط خلال الأشهر القليله القادمة.
وأوضح المهندس الراجحي أنه أطلقت خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح ، كما سيُطلق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع، مضيفًا بأنه فُعّلت إمكانية التعاقد بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وأكد معاليه وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة، لافتًا النظر إلى أن الاستدامة من أولى الأوليات للدعم.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي برنامجي دائم وساهم لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، كما اعتُمدت مجالس للجمعيات الأهلية في المناطق، ويجري العمل حاليًا على تأسيس مجالس للجمعيات القطاعية.
وأعلن معاليه البدء بزيارات الحوكمة التي طبقت بمعايير حديثة وعلى أعلى كفاءة، ما يوضح فرص التطوير في منظمات المجتمع وإطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية.
والتقى معاليه خلال اللقاء بعدد من الأيتام واليتيمات الذين ترعى الوزارة شؤونهم وتشرف عليهم، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، مشيدًا بإنجازاتهم ونجاحاتهم العلمية والعملية.

 

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