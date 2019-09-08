نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية

ينظم نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية وذلك في تأهيل اختبار القدرات، يقدمها المدرب المتخصص في اختبار القدرات الأستاذ/ محمد بن إبراهيم يوسف، وذلك لمدة خمسة أيام خلال الفترة ١٢ – ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ من الساعة ٤ عصرا حتى ٦:١٥ مساء، بواقع ( ساعتان ).
وقد دعت إدارة النادي للراغبين في الالتحاق في الدورة التسجيل عبر الرابط
https://forms.gle/
MSe689L4W7BCk9Fb7
وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي لتحقيق اهداف رؤية ٢٠٣٠ وتمكن الطلاب من المهارات التعليمية والحياتية المتنوعة.
https://forms.gle/
وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي لتحقيق اهداف رؤية ٢٠٣٠ وتمكن الطلاب من المهارات التعليمية والحياتية المتنوعة.
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