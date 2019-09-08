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نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية

نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية

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نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية

نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية
http://almnatiq.net/?p=771155
المناطق _ الرياض
ينظم نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية وذلك في تأهيل اختبار القدرات، يقدمها المدرب المتخصص في اختبار القدرات الأستاذ/ محمد بن إبراهيم يوسف، وذلك لمدة خمسة أيام خلال الفترة ١٢ – ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ من الساعة ٤ عصرا حتى ٦:١٥ مساء، بواقع ( ساعتان ).
وقد دعت إدارة النادي للراغبين في الالتحاق في الدورة التسجيل عبر الرابط
https://forms.gle/MSe689L4W7BCk9Fb7
وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي لتحقيق اهداف رؤية ٢٠٣٠ وتمكن الطلاب من المهارات التعليمية والحياتية المتنوعة.

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