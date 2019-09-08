نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية

المناطق _ الرياض

ينظم نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية وذلك في تأهيل اختبار القدرات، يقدمها المدرب المتخصص في اختبار القدرات الأستاذ/ محمد بن إبراهيم يوسف، وذلك لمدة خمسة أيام خلال الفترة ١٢ – ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ من الساعة ٤ عصرا حتى ٦:١٥ مساء، بواقع ( ساعتان ).