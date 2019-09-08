بهدفي كيش وهزاع.. الاتفاق يتعادل مع الفتح ودياً

المناطق _ الدمام

إنتهت المباراة الودية بين الإتفاق والفتح بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما.

ابتدأ الفتح التسجيل في الدقيقة 43 من الشوط الأول قبل أن يعادل الاتفاق النتيجة في الشوط الثاني عن طريق فيليب كيش من ضربة جزاء في الدقيقة 47، واستطاع الفتح التقدم مجدداً في الدقيقة 58 وعادل النتيجة للاتفاق في الوقت الإضافي من الشوط الثاني هزاع الهزاع بضربة رأسية في الدقيقة 90+4.

وكانت المباراة المغلقة عن وسائل الإعلام والجماهير بناء على رغبة مدربي الفريقين، قد أقيمت على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق مساء اليوم الأحد.

وقرر مدرب الفريق الأول بنادي الاتفاق الوطني خالد العطوي منح لاعبي الفريق راحة لمدة يوم واحد على أن يعاود الفريق تدريباته الجماعية مساء يوم الثلاثاء.