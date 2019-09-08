شاهد: باكستاني يخلع واجهة صراف آلي بالقوة لاستعادة بطاقته

المناطق _ الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول، شخصًا من باكستان وهو يخلع واجهة صراف آلي من أجل استعادة بطاقته التي سُحبت ولم يمكن من استرجاعها.

ووثقت الكاميرا المثبتة داخل كابينة الصراف الآلي في الشارع، لحظة خلع واجهة الماكينة من جانب الباكستاني بالقوة، وقيامه بسحب بطاقة الصراف.

وأوضح صانع المحتوى، إياد الحمود، الذي نشر الفيديو، على حسابه في “تويتر”، أن الباكستاني الذي اشتهر بسبب مقطع وهو يعيد بطاقته من آلة الصراف بالقوة توفي مؤخرًا في الحبس.

وأضاف “الحمود”: أن “رجال الأمن يقولون أنه مريض ومات بسبب مرضه والباكستانيون غاضبون ويطالبون بالتحقيق ومحاسبة كل من تسبب في موته”.