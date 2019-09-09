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الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

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الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
http://almnatiq.net/?p=771173
المناطق _ الرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

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