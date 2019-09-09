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طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية

طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية

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طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية

طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية
http://almnatiq.net/?p=771177
المناطق _ الرياض

دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية .
واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي “السليلة” و”الوجف”، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

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