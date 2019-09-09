احدث الأخبار

غرفة جازان تعلن عن جائزتها للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
أبرز المواد
 الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
أبرز المواد
 سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للطاقة
أبرز المواد
 شاهد‬⁩ : ماذا قال سمو ⁧‫أمير جازان بالنيابة‬⁩ .. لأمين ورؤساء ⁧‫البلديات‬⁩ بالمنطقة
أبرز المواد
 شاهد: باكستاني يخلع واجهة صراف آلي بالقوة لاستعادة بطاقته
أبرز المواد
 بهدفي كيش وهزاع.. الاتفاق يتعادل مع الفتح ودياً
أبرز المواد
 نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم ينظم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية
منطقة الرياض
 وزير العمل يؤكد لقيادات القطاع غير الربحي في عسير ضرورة رفع المستوى المؤسسي للمنظمات غير الربحية
أبرز المواد
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. سمو وزير الطاقة يؤدي القسم
أبرز المواد
 سمو رئيس هيئة الرياضة يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية
أبرز المواد
غرفة جازان تعلن عن جائزتها للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني

غرفة جازان تعلن عن جائزتها للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني

أبرز المواد
طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية

طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية

أبرز المواد
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

أبرز المواد
الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

أبرز المواد

غرفة جازان تعلن عن جائزتها للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني

غرفة جازان تعلن عن جائزتها للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=771180
المناطق _ جازان

أعلنت غرفة جازان اليوم ، عن جائزة الغرفة للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، وذلك لتقديم أفضل فكرة ريادية يتم تحويلها لمشروع بما يواكب رؤية المملكة 2030 ، وذلك تفعيلًا لدور الغرفة الوطني في خلق قطاعات اقتصادية واعدة.
وتستهدف الجائزة رواد ورائدات الأعمال وطلاب وخريجي المعاهد والكليات والمتقدمين للجهات التمويلية والراعية للمشاريع ، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز روح المنافسة بين أبناء المنطقة ، ودعم الابتكار وريادة الأعمال ، وإبراز وتكريم المتميزين وتحويل أفكارهم إلى مشاريع لها الأثر المجتمعي.
واشترطت الغرفة التقديم عبر الرابط ‏www.cutt.us/jazan89 ، مع مراعاة شروط الجائزة في أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون لديه فكرة مشروع ريادي ، وأن يكون المتقدم من الأفراد أو المؤسسات التي لم تتجاوز مدة سجلها التجاري سنة واحدة.
وحددت غرفة جازان يوم الاثنين الـ17 من محرم الجاري كآخر موعد لاستقبال الطلبات للمشاركة في جائزة الغرفة للمشاريع الواعدة التي رصدت من خلالها مبلغ 10,000 ريال للمركز الأول و 7,000 ريال للمركز الثاني ، و 3,000 ريال للمركز الثالث ، فضلا عن تقديم الاستشارات المجانية والمساهمة في دعم المشاريع الفائزة.

روابط ذات صلة

طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية

طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*