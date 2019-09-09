“أمانة جدة” تحسم الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون

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حسم المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد البُقمي، الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون في المحافظة، لافتًا إلى أن التقرير الفني لهيئة الإذاعة والتلفزيون أكد أن المبنى آيل للسقوط وأوصى بهدمه لعدم إمكانية ترميمه.

وقال البقمي خلال مداخلة هاتفية على برنامج ”ياهلا“ والذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، عبر قناة ”روتانا خليجية“، إن اللجنة الفنية أوصت بهدم المبنى الذي بات يمثل ”خطرًا“، وهدمه أصبح ضرورة، مشيرًا إلى أن أمانة جدة لم تُصرح لأي وسيلة إعلامية بعكس ذلك.

وتأتي تصريحات البقمي، ردًا على ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وقف أمانة محافظة جدة عمليات هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون التاريخي في المحافظة لحين مراجعة البلدية.