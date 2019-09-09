الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة .. ومدربه رينارد يتحدث غداً للإعلام عن مواجهة اليمن

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افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة، تحضيرًا لمباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م أمام منتخب اليمن بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة المنامة.

وأجرى الأخضر لدى وصوله اليوم إلى مملكة البحرين تدريبًا مسائيًا على ملعب مدينة الشيخ خليفة الرياضية تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأ بتمارين الإحماء ثم تطبيق مجموعة من التمارين التكتيكية المتنوعة قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين ويجري مناورة على كامل الملعب.

وسيعقد المدير الفني “إيرڤي رينارد” عند السادسة والنصف من مساء الغد في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد البحرين الوطني مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره اليمني لحساب المجموعة الرابعة للتصفيات.