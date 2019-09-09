احدث الأخبار

هطول لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة)
أبرز المواد
 برّ العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التنموي
أبرز المواد
 الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة .. ومدربه رينارد يتحدث غداً للإعلام عن مواجهة اليمن
أبرز المواد
 بلدية القفل تستنفر كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياه
منطقة جازان
 “أمانة جدة” تحسم الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون
أبرز المواد
 غرفة جازان تعلن عن جائزتها للمشاريع الواعدة بمناسبة اليوم الوطني
أبرز المواد
 طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن تدك مواقع مليشيا الحوثي الارهابية في محافظة الجوف اليمنية
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
أبرز المواد
 الديوان الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود
أبرز المواد
 سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان يشكر القيادة بمناسبة تعيينه وزيراً للطاقة
أبرز المواد
 شاهد‬⁩ : ماذا قال سمو ⁧‫أمير جازان بالنيابة‬⁩ .. لأمين ورؤساء ⁧‫البلديات‬⁩ بالمنطقة
أبرز المواد
 شاهد: باكستاني يخلع واجهة صراف آلي بالقوة لاستعادة بطاقته
أبرز المواد
هطول لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة)

هطول لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة)

أبرز المواد
برّ العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التنموي

برّ العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التنموي

أبرز المواد
الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة .. ومدربه رينارد يتحدث غداً للإعلام عن مواجهة اليمن

الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة .. ومدربه رينارد يتحدث غداً للإعلام عن مواجهة اليمن

أبرز المواد
بلدية القفل تستنفر كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياه

بلدية القفل تستنفر كافة إمكاناتها لمواجهة تجمعات المياه

منطقة جازان

هطول لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة)

هطول لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة)
http://almnatiq.net/?p=771199
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير , الباحة ،مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

روابط ذات صلة

برّ العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التنموي

برّ العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الإسكان التنموي
الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة .. ومدربه رينارد يتحدث غداً للإعلام عن مواجهة اليمن

الأخضر يفتتح تدريباته في المنامة .. ومدربه رينارد يتحدث غداً للإعلام عن مواجهة اليمن
“أمانة جدة” تحسم الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون

“أمانة جدة” تحسم الجدل حول هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*