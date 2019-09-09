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حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بجنوب لبنان

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بجنوب لبنان
http://almnatiq.net/?p=771205
المناطق - وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.

يأتي هذا بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بين حزب الله والقوات الإسرائيلية إثر استهدافه آلية عسكرية تابعة لها.

وقال الحزب، الذي كان توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، إنه تصدى “بالأسلحة المناسبة” لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود باتجاه بلدة رامية الجنوبية.

وأضاف أنه “تم إسقاط الطائرة المسيّرة” في تخوم البلدة وأصبحت في يد مقاتليه.

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