بر العارضة تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية ضمن مبادرة الاسكان التنموى

جازان - فضة عطيف

سلّم رئيس لجنة السكن بجمعية البر بالعارضة الأستاذ خالد الجابري أمس ,مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن الشركة المجتمعية مع وزارة الاسكان في مبادرة الاسكان التنموى.

وتمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم والتي تغطي احتياج الأسر المستفيدة وبلغ عددها ثمان وحدات سكنية في محافظة أبو عريش ووحدة سكنية في جيزان .

وقال الجابري : ” إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء سخرت معه جميع الإمكانات لتعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع ومن ذلك فئة الضمان من مستفيدي الجمعية الذين خُصصت لهم مبادرات معينة للتحول من الرعوية للتنموية، وكلنا ثقة أنهم سيتفاعلون إيجابًا مع هذه البرامج.

وأضاف الجابري قائلا : نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة وحوكمة فاعلة .

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر فقد أبرمت اتفاقيات شراكة مع جمعيات أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة تتولى الجمعيات بموجب الشراكة العديد من المهام يأتي من ضمنها دراسة الحالات والرفع بالحالات المستحقة للإسكان التنموي والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية والتي يتم توفيرها من الإسكان التنموي للأسر بسب طبيعة واحتياج كل أسرة .