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هاشتاج محتاله تبوك ووكيلها يشعل تريند تويتر في المملكة

هاشتاج محتاله تبوك ووكيلها يشعل تريند تويتر في المملكة

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هاشتاج محتاله تبوك ووكيلها يشعل تريند تويتر في المملكة

هاشتاج محتاله تبوك ووكيلها يشعل تريند تويتر في المملكة
http://almnatiq.net/?p=771215
المناطق - متابعات

وصل هاشتاج ” #محتاله_تبوك_ووكيلها ” لتريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في السعودية  ، وتفاعل معه المغردون. يأتي ذلك بعد وقوع عدد كبير من الضحايا لعملية نصب واحتيال على يد سيدة ووكيل لها في تبوك ، بعد إيهام بتوظيف أموال الضحايا مقابل أرباح نصف سنوية تبلغ 10 أضعاف المبلغ، مدعيين أنها فرصة ذهبية بطريقة شرعية . ونشرت مغردة صورة لإعلان السيدة المحتالة بالمبالغ التي يتم دفعها لتعود لأصحابها 10 أضعاف بعد مرور 6 أشهر فقط وتسألت ” إعلان أبو ريالين أمانة كيف صدقتوه ؟! ورد متابع  ” القانون لا يحمي المغفلين”.

فيما نشر مغرد نسخة من محادثة بين السيدة المحتالة وأحدى ضحاياها وكتب عليها ” اثبات لمماطلتهم في رد حقوقنا والرد الغير لائق وكأننا اصحاب حاجه ولا مراعاة لظروف الغير واسلوب هجومي وفي الاخير لا جدوى لحقوقنا نريد انصافنا” فيما تباينت ردود أفعال المتابعين على موقع تويتر بين متعاطف مع الضحايا يطالب بسرعة ضبط المحتالة ووكيلها ورد الأموال إلى أصحابها وبين غاضب من الضحايا أنفسهم الذين وقعوا ضحية عملية نصب كبيرة بعد أن أصابهم الطمع بالحصول على أرباح خيالية مقابل توظيف أموالهم .

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