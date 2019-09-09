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جونسون يخطط لوقف تمديد خروج بريطانيا بصورة قانونية

جونسون يخطط لوقف تمديد خروج بريطانيا بصورة قانونية

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جونسون يخطط لوقف تمديد خروج بريطانيا بصورة قانونية

جونسون يخطط لوقف تمديد خروج بريطانيا بصورة قانونية
http://almnatiq.net/?p=771218
المناطق - وكالات

قالت صحيفة “ديلي تليغراف Daily Telegraph”، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا، الأحد، اجتماعاً لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وأضافت أن خطة يتم النظر فيها حالياً ستشمل إرسال جونسون خطاباً، مصحوباً بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة الحكومة في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 أكتوبر.

وفي ضربة قوية لجونسون، قدمت وزيرة العمل البريطانية، أمبر رود، استقالتها، مساء السبت، على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على طريقة تعامل رئيس الوزراء مع أزمة “بريكست”، وذلك في أول استقالة في حكومة جونسون.

هذا وتعرض رئيس الوزراء البريطاني لصفعات متتالية، حيث رفضت المحكمة العليا في لندن، طعناً في قراره تعليق أعمال البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز، إيان بورنيت، للمحكمة “تم رفض” الطعن.

وأيضاً تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة أخرى لرئيس الوزراء المعارض للقانون.

وأكد جونسون، الخميس، أنه يفضل “الموت داخل حفرة” على طلب إرجاء بريكست، مكرراً أن على المملكة المتحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

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