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تطورات جديدة في قضية ”المعاق“ وأمانة الطائف

تطورات جديدة في قضية ”المعاق“ وأمانة الطائف
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المناطق - متابعات

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة الدائرة الثانية اليوم (الإثنين) في دعوى المواطن ثامر اليامي من ذوي الإعاقة ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة الطائف.

وبحسب “عكاظ” ، اعترض ”اليامي“على تقييد مخالفات مرورية على سيارته لوقوفه في «المواقف المدفوعة» في المنطقة المركزية في محافظة الطائف.

وتعد جلسة اليوم، الرابعة في القضية، في وقت شدد اليامي على أن قضيته تمثل فئة ذوي الإعاقة، الذين يعانون من غياب الخدمات الضرورية والأساسية في وجهاتهم.

واكتفت أمانة الطائف في جلستها السابقة بالرد بقولها، «نحتاح مزيدا من الوقت لتقديم مستندات وأوراق تهم القضية».

وفي التفاصيل، طالب ”اليامي“ جميع الجهات الحكومية بمراعاة تيسير الخدمات لذوي الإعاقة، وفرض اشتراطات فنية لمرافق الجهات الحكومية والخاصة ومنها تخصيص منحدرات للعربات وتهيئة المواقف الخاصة وخطوط المشاة وكافة الخدمات التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من تنفيذ إجراءاتهم.

وأضاف: فوجئت بإصدار شركة المواقف الوطنية غرامات واجبة السداد ضدي بسبب الوقوف في مكان مخصص لذوي الإعاقة بموجب أنظمة ولوائح الأمانة، دون وجه حق أو مبرر نظامي، لأن المخالفات تعد مخالفة للتعليمات وطالما أن لوائح البلديات تنص على توفير الخدمات لذوي الإعاقة، لماذا تقوم الشركة بفرض رسوم على المواقف والتي اعترفت بتوفير 20 موقفا لذوي الإعاقة.

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