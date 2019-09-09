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قرقاش: رسائل السعودية والإمارات بشأن اليمن تأكيد لشراكتهما الاستراتيجية

قرقاش: رسائل السعودية والإمارات بشأن اليمن تأكيد لشراكتهما الاستراتيجية

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قرقاش: رسائل السعودية والإمارات بشأن اليمن تأكيد لشراكتهما الاستراتيجية

قرقاش: رسائل السعودية والإمارات بشأن اليمن تأكيد لشراكتهما الاستراتيجية
http://almnatiq.net/?p=771236
المناطق - وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، إن الرسائل المشتركة من السعودية والإمارات بشأن التطورات في اليمن تؤكد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكداً أن مصالح السعودية هي مصالح الإمارات، ومشدداً على أن الشراكة بينهما “تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات”.

وكتب قرقاش على حسابه في “تويتر”: “الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات”.

وكانت السعودية والإمارات رحبتا، الأحد، في بيان مشترك باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة للحوار.

وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام.

وأوضح البيان أن الدولتين عملتا “وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة”.

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