كشافة المملكة تُشارك في ورش عمل مسارات استراتيجية الكشافة العربية

شرم الشيخ – مبارك الدوسري

شارك أعضاء الوفد الكشفي السعودي المُشارك في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المُقام حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم أمس ، في ورش العمل الخاصة بمسارات خطة الاستراتيجية للثلاثية 2021 – 2023 م ، والتي اشتملت على ورشة تجديد الكشفية التي تهدف الى مساعدة الجمعيات الكشفية على تطوير أنشطة البرامج لتوفير بيئة تعلم غير رسمية للفتية والشباب تعزز مشاركتهم وتنمية قدراتهم للتعامل مع اهداف التنمية المستدامة ، وجذب وتدريب المتطوعين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم من أجل تقديم برامج أفضل للفتية والشباب في بيئة آمنة من الأذى ، وورشة الوصول للجميع الخاصة بتطوير أنشطة وبرامج المجتمع والمسؤولية الاجتماعية واستمرار تنمية التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والعربية والوطنية العاملة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنمية العضوية ، وورشة تعزيز صورة الحركة الكشفية بما تتضمنه في مجالات الاعلام والاتصال ، والشراكات بتدعيم رسالة ورؤية الحركة الكشفية ، وورشة الحوكمة ودعم الجمعيات التي تهتم بتطبيق معايير الحوكمة وتحقيق الجودة في الادارة ودعم الجمعيات في وضع وتقويم الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية الحركة الكشفية ( 2021 – 2023م ) .