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بلومبيرغ تكشف عن دور وزير الطاقة الجديد البارز في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج

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بلومبيرغ تكشف عن دور وزير الطاقة الجديد البارز في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج

بلومبيرغ تكشف عن دور وزير الطاقة الجديد البارز في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج
http://almnatiq.net/?p=771263
المناطق - متابعات

نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيراً للطاقة.
وقالت “الوكالة” أن وزير الطاقة الجديد صاحب الدور الفعال في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج عام 1990 والمحادثات السرية مع المكسيك وفنزويلا التي أدّت إلى خفض الإنتاج؛ ما ساعد على رفع الأسعار خلال هذا العقد.

وتابعت: لقد كان الأمير عبدالعزيز بن سلمان عضواً في وفد المملكة العربية السعودية لدى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وهو مشارك منتظم في اجتماعات المجموعة حول سياسة الإنتاج، لديه سمعة عالية وقدرة على سد الخلافات بين الوزراء السعوديين وأعضاء آخرين في المنظمة.
وفي نفس السياق قالت شبكة CNN إن الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ كان له دورٌ كبيرٌ في تجنب مخاطر عدة ضد “أرامكو السعودية” بالمحاكم الأمريكية.
وأوضحت الشبكة إن الأمير عبدالعزيز؛ ترأس الفريق المشكّل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضدّ منظمة “أوبك”.
وأضافت: نتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية، وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضدّ شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.
وتابعت، تمّ تجنب المخاطر التي تهدّد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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