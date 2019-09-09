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فرع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يحقق المركز الثالث علی مستوی المملكة في المؤشر العام

فرع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يحقق المركز الثالث علی مستوی المملكة في المؤشر العام
http://almnatiq.net/?p=771266
المناطق - حائل

حقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل المركز الثالث في المؤشر العام علی مستوی المملكة لشهر اغسطس 2019 والذي يأتي امتداد لانجازات الفرع .
وثمن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الأستاذ فريح بن محمد العياد  جهود الزملاء والزميلات منسوبي الفرع للعمل المميز والشكر لجهدهم البارز لما قدموه وحصولهم على المركز الثالث  مطالباً إياهم بالاستمرارية في التميز والتحفيز في أداء العمل وخدمة المواطن والمقيم على حد سواء ، ومعرباً عن أمله بتحقيق التميز على كافة مستويات فروع وإدارات الوزارة بمنطقة حائل وفق توجيهات ودعم سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز  وسمو نائبه الامير فيصل بن فهد بن مقرن ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد الراجحي .

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