التحفَّظ على ملف مريض لاتهام ذويه مستشفى خاصًّا بالإهمال في علاجه بالطائف

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http://almnatiq.net/?p=771269
المناطق - متابعات

اتهم مواطن أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الطائف بعدم التشخيص الدقيق لحالة والده المصاب بداء السكري، وعدم إعطائه العلاج المناسب، والإهمال في الرعاية بوضع المريض، وصرف كمية زائدة من المضادات الحيوية غير المسجلة له بالوصفة الطبية، والتأخُّر في علاجه بحجة عدم وجود موظف في مكتب شركات التأمين، إضافة لزيادة معاناة والده؛ ما اضطرهم لإخراجه من المستشفى. وقال المواطن رايد جميل الحارثي إن والده دخل المستشفى بعد تعرُّضه لسخونة “وفوجئنا بإجراء رنين مغناطيسي للمخ والأعصاب، وتحاليل، وفي الأخير خرجنا بدون أن يُكتب لنا أي علاج عن السخونة”. مبينًا أنه “في اليوم الثاني ذهبنا لقسم الباطنية بعد تحويله، وتم الكشف عليه، وصُرف له بنادول للسخونة دون أن يعرفوا سبب ذلك أو يتم تشخيصه بشكل صحيح”.

وأضاف الحارثي “في اليوم الثالث ذهبنا لقسم العظام، وكان بوالدي جرح، وكُتب له أشعة ورنين مغناطيسي، وصُرفت له مضادات حيوية وعلاجات، كلها إبر، لمدة ثلاثة أيام، وأحد المضادات الحيوية كل 24 ساعة. وفي الطوارئ وأعطي له ذلك كل 12 ساعة، واكتشفوا بعدها أنهم وقعوا في خطأ، وأن العلاج كل 24 ساعة”. وأضاف “المستشفى تأخر في إعطاء والدي المضاد المصروف له الـ8 صباحًا بسبب عدم وجود موظفي التأمين؛ إذ تم التأخير أكثر من ثماني ساعات دون مراعاة وضعه الصحي وطول فترة الانتظار”. مبينًا أن معاناة والده تفاقمت؛ ما اضطرهم لإخراجه من المستشفى، والذهاب به لأحد المستشفيات الخاصة بالرياض الذي بيّن أنه لا بد الآن من بتر أحد الأصابع. من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه تم استقبال الشكوى في حينه، وقام فريق من صحة الطائف ممثلاً بالجهة المعنية (إدارة الالتزام) بالوقوف على الوضع، وإغلاق الملف الطبي، وسحبه، ويجري استكمال التحقيق اللازم.

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