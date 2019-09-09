نجاح إزالة ورم دماغي لمسنة في حفرالباطن

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

تمكن بفضل الله الفريق الطبي بمستشفى حفرالباطن المركزي من إستئصال ورم دماغي لمسنة في العقد الثامن من العمر بعد معاناتها الطويلة من مضاعفاته المتمثلة في فقدان الذاكرة وعدم المقدرة على الكلام بالإضافة إلى إصابتها بمرض السكر والضغط ، حيث تبين بعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة للدماغ وجود ورم دماغي كبير في فص الدماغ الأيمن متصل بالأوردة الدماغية الكبير ، وقد أجريت العملية التي استمرت ما يقارب الثلاث ساعات تم من خلالها فصل الورم من الأنسجة الدماغية والشريانات المتصلة به وإستئصاله بشكل كامل، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وفي اليوم التالي مباشرة أستطاعت التعرف على أقاربها والتحدث بشكل واضح دون وجود أي مضاعفات تذكر ولله الحمد.

الجدير بالذكر بأن صحة حفرالباطن قامت بتطوير قسم الأورام بمستشفى حفرالباطن المركزي بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر زيارات مجدولة وتقديم خدمة علاج الأورام للمرضى من خلال الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية .