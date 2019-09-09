أكثر من 185 ألف مستفيد من فعاليات روزنامة صيف الجبيل الصناعية تحت شعار “الجبيل طاقة وحياة”

المناطق - الجبيل الصناعية

اختمت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل فعاليات وبرامج روزنامة صيف الجبيل الصناعية التي نفذت ابتداءً من شهر شعبان حتى شهر ذي الحجة لعام 1440هـ – 2019 م والتي كانت تحت شعار ” الجبيل طاقة وحياة “، لتضيف بذلك نجاحًا جديدًا إلى سجلها المشرق للنجاحات التي تتبناها الهيئة الملكية بالجبيل بتحقيقها للتناغم بين إنتاج المصانع وصناعة الإنسان .

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف بن ناصر الشمري أن الإدارة حرصت من خلال باقة البرامج على استهداف كافة شرائح المجتمع بجميع فئاتها العمرية وذلك رغبة منها بالإسهام في استثمار الأوقات، وتنمية المهارات، وتوفير أجواء ترفيهية جاذبة وهادفة لأفراد المجتمع.

وتطرق الشمري إلى أن البرامج المقدمة قد اشتملت على ملتقيات ومهرجانات وأمسيات بالإضافة لبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية ومهارية وترفيهية، تعزز الهوية الوطنية، وترسي عددًا من القيم والأخلاق، وتحفز على بناء المجتمع، وتشجع على التنافس الشريف، وتعكس صورة مضيئة على جودة الحياة المستدامة في مدينة الجييل الصناعية.

وأفاد أيضاً مدير إدارة الخدمات الاجتماعية أنه قد بلغ عدد المستفيدين من باقة روزنامة صيف الجبيل الصناعية ” 185684 ” مستفيدًا ومستفيدة.

حيث نفذت البرامج في (12) موقعًا بالمدينة وهي مركز الملك عبدالله الحضاري، ومركز الصدفة النسائي، ومركز المعرفة والإبداع، والمركز الثقافي بالفناتير، والنادي البحري بدارين، ومركز خدمة المجتمع، وفاب لاب الجبيل، وشاطئ النخيل، وملعب الدانة بالحويلات، وشاطئ الفناتير، وعددٍ من المدارس والجمعيات الخيرية.