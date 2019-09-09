رئيس الكشافة الكويتية يُشيد بقدرات ابناء المملكة في تنظيم موسم الحج

شرم الشيخ – مبارك الدوسري

أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية الدكتور عبدالله الطريجي ، من على منبر المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في توفير خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام ، خلال موسم الحج الماضي 1440هـ ، واثنى على ماوفرته حكومة المملكة من إمكانات وطاقات لتأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة .

وبارك رئيس الكشافة الكويتية في كلمة له بالمؤتمر يوم أمس خلال عملية انتخابات اللجنة الكشفية العربية والتي فاز فيها بأغلبية الأصوات العطاء المستمر والتطور الملحوظ الذي تقوم به الكشافة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار كل عام واستخدام آخر ما توصلت إليه التقنية في اعمالها .

وأكد الطريجي على ان موسم الحج الماضي ناجح بكل المقاييس وهو مايؤكد قدرة ابناء المملكة على تنظيم أعمال الحج ، وعلى إدارة الحشود في تلك المناسبة العظيمة، منذ الوصول مروراً بالمشاعر المقدسة حتى المغادرة .