تشغيل المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بـ الخرج

حيث جاء تشغيل المركز وفق خطة تشغيليه لمراحل متعدده ،ابتدأت هذا اليوم من خلال تشغيل المرحلة الأولىٰ والتي تضمنت العيادات الخارجية والمرحلة الثانية والتي مازال العمل جاري لها وتتمثل بعمليات القسطرة القلبية والمرحلة الثالثة والأخيرة والتي تشمل أمراض وجراحة القلب .هذا وقد صرّح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد الممخور بأن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج من المستشفيات المستهدفة للتوسع في نطاق الخدمات الصحية التخصصية إبتداءاً من مركز الأمير سلطان لمعالجةأمراض وجراحة القلب وجراحة السمنه والسكري وغيرها من التخصصات الطبية التي تتوافق مع الطلب المتزايد للخدمات الصحية على مستوى المحافظة من قبل المستفيدين من الخدمات الصحيةوفي ختام حديثه ثمن بدوره دعم وتوجيهات مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومدير عام المراكز المتخصصة في وزارة الصحة الدكتور فيصل الدهمشي ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحه.