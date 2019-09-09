احدث الأخبار

الأمير فيصل بن سلمان: دعم خادم الحرمين الشريفين لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن الكريم وأهله
أبرز المواد
 تشغيل المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بـ الخرج
منطقة الرياض
 رئيس الكشافة الكويتية يُشيد بقدرات ابناء المملكة في تنظيم موسم الحج
منطقة الرياض
 أكثر من 185 ألف مستفيد من فعاليات روزنامة صيف الجبيل الصناعية تحت شعار “الجبيل طاقة وحياة”
المنطقة الشرقية
 الجهات الأمنية تقبض على مقيم مختل يحمل سكينًا داخل حي العزيزية
أبرز المواد
 نجاح إزالة ورم دماغي لمسنة في حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 التحفَّظ على ملف مريض لاتهام ذويه مستشفى خاصًّا بالإهمال في علاجه بالطائف
أبرز المواد
 فرع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يحقق المركز الثالث علی مستوی المملكة في المؤشر العام
أبرز المواد
 بلومبيرغ تكشف عن دور وزير الطاقة الجديد البارز في إدارة شؤون النفط خلال حرب الخليج
أبرز المواد
 كشافة المملكة تُشارك في ورش عمل مسارات استراتيجية الكشافة العربية
منطقة الرياض
 أول تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد أدائه القسم وزيرًا للطاقة
أبرز المواد
 بسبب مذبحة نيوزيلندا.. أستراليا تمنع الدخول لـ8 مواقع بالإنترنت
أبرز المواد
الأمير فيصل بن سلمان: دعم خادم الحرمين الشريفين لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن الكريم وأهله

الأمير فيصل بن سلمان: دعم خادم الحرمين الشريفين لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن الكريم وأهله

أبرز المواد
تشغيل المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بـ الخرج

تشغيل المرحلة الأولى لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بـ الخرج

منطقة الرياض
رئيس الكشافة الكويتية يُشيد بقدرات ابناء المملكة في تنظيم موسم الحج

رئيس الكشافة الكويتية يُشيد بقدرات ابناء المملكة في تنظيم موسم الحج

منطقة الرياض
أكثر من 185 ألف مستفيد من فعاليات روزنامة صيف الجبيل الصناعية تحت شعار “الجبيل طاقة وحياة”

أكثر من 185 ألف مستفيد من فعاليات روزنامة صيف الجبيل الصناعية تحت شعار “الجبيل طاقة وحياة”

المنطقة الشرقية

الأمير فيصل بن سلمان: دعم خادم الحرمين الشريفين لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن الكريم وأهله

الأمير فيصل بن سلمان: دعم خادم الحرمين الشريفين لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن الكريم وأهله
http://almnatiq.net/?p=771291
المناطق - المدينة المنورة

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة، أهمية دور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في دورتها الـ 41 في تشجيع وتربية النشء وحثّهم على حفظ كتاب الله وتدبُّر معانيه والتخلُّق بآدابه.
وبيّن سمو أمير المدينة المنورة في تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام أنه منذ تأسست المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كان منهجها واضحًا وغايتها محددة حيث أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – على كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وبذلت الغالي والنفيس في خدمتهما، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
وقال سموه: إن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – يعتني بالقرآن الكريم تلاوةً وحفظاً وتجويداً وتفسيراً ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله، دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك رعاية المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن مضامين المسابقة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم هو مصدر عزّها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، تجعل منها رسالة سلامٍ تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية القرآنية امتثالاً لقول الحق “وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا”.

روابط ذات صلة

الجهات الأمنية تقبض على مقيم مختل يحمل سكينًا داخل حي العزيزية

الجهات الأمنية تقبض على مقيم مختل يحمل سكينًا داخل حي العزيزية
التحفَّظ على ملف مريض لاتهام ذويه مستشفى خاصًّا بالإهمال في علاجه بالطائف

التحفَّظ على ملف مريض لاتهام ذويه مستشفى خاصًّا بالإهمال في علاجه بالطائف
فرع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يحقق المركز الثالث علی مستوی المملكة في المؤشر العام

فرع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل” يحقق المركز الثالث علی مستوی المملكة في المؤشر العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*