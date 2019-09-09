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جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تدشن حلقاتها للعام 1441

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تدشن حلقاتها للعام 1441
http://almnatiq.net/?p=771325
المناطق - الجوف

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل عصر الأحد 9 محرم 1441 في جامع الدريويش وعلى شرف وحضور سعادة الرئيس الفخري للجمعية سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عيسى بن إبراهيم الدريويش برنامج تدشين الحلقات لهذا العام حيث بدأ البرنامج بالقرآن الكريم ثم كلمة للشيخ الدكتور عيسى الدريويش ثم قام سعادة الدكتور طلال التمياط بتشغيل برنامج التدشين ايذانا ببدأ التسجيل في الحلقات .
بعد ذلك تم تكريم حلقة إعداد الخاتمين التي لم تتوقف منذ شهر رمضان المبارك حيث تم تكريم طلاب الحلقة المنتظمين وهم سبعة طلاب .
يذكر أن الحلقات لهذا العام تبدأ بحوالي سبعة عشر حلقة على فترتي بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب في جامع الدريويش و جامع الزارع و جامع التليعان و جامع ابن القيم في مخطط الملك فهد ومسجد فرحان العرجان بحي الغدير .

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