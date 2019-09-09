أمير الجوف يستقبل رئيس صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة ونائبته

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن بن علي الجاسر, ونائبة الرئيس هناء بنت عبدالمحسن الزهير ويرافقهما عدد من منسوبي ومنسوبات الصندوق.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدور الذي يقوم به الصندوق من أجل تمكين المرأة السعودية من المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، وذلك بإيجاد منظومة متكاملة من الدعم المعرفي والاجتماعي والاقتصادي، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم الدعم والتوجيه للمرأة لتكون عاملاً فاعلاً في

الاقتصاد الوطني.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن بن علي الجاسر، أن الصندوق سيطلق مبادرة قافلة المرأة في فبراير القادم ، بالإضافة لتنفيذ الصندوق لعـدداً من البـرامج والفعـاليـات التي ينظمها الصندوق وتقدمها نخبة من المدربات المتخصصات علمياً ومهنياً في شؤون المرأة والتدريب والإدارة.

من جهتها أشارت نائبة الرئيس هناء بنت عبدالمحسن الزهير أن الصندوق يهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بين النساء في مجال تطوير وتقدير الذات، والاستفادة من الفرص، والتعامل مع الضغوطات، وبناء الشخصية المؤثرة، ومهارات التسويق الذاتي، وريادة الأعمال، والاستثمار الأفضل، وتحسين جودة الحياة.

وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق والسداد.