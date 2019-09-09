برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة

الجبيل الصناعية - المناطق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لدى الأطفال رئيس قسم الأطفال الدكتور عبدالعزيز الحربي من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4سنوات ابتلعت قطعة معدنية واستقرت بالمعدة ، حيث أجريت لها عملية بواسطة المنظار الهضمي العلوي تكللت بالنجاح ولله الحمد وخرجت الطفلة بحالة سليمة.

من جانبه أكد الدكتور الحربي على أهمية الحرص بصحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة ومنها القطع المعدنية التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهاز التنفسي مما قد يتسبب في الوفاة لا سمح الله.

مؤكداً على أهمية الوعي الصحي ومعرفة الطريقة الصحيحة للإسعافات الأولية عند بلع هذه الأجسام المعدنية ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى أو الاتصال بالخدمات الإسعافية (٩٩٧).

الجدير بالذكر ان الدكتور عبدالعزيز عبيد الحربي للعمل بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيساً لقسم الاطفال والحضانة واستشارياً للجهاز الهضمي والمناظير وأمراض الكبد لدى الاطفال ‫في اواخر عام ٢٠١٧ ، كما وأسس وحدة مناظير الاطفال وتمكن من إجراء العديد من العمليات الإنقاذية.