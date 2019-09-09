احدث الأخبار

انتظام 20 طالباً وطالبة من ذوي الأعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد
المنطقة الشرقية
 برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل رئيس صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة ونائبته
منطقة الجوف
 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تدشن حلقاتها للعام 1441
منطقة الجوف
 تربية جامعة الملك خالد تعقد لقاءً لتهيئة الطلاب للتدريب الميداني
منطقة عسير
 بلدي الرياض يعلن عن موعد حملة شوارع الرياض
أبرز المواد
 111 برنامجا تدريبيا لمعلمي عسير
منطقة عسير
 عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تنهي إجراءات معالجة الجداول بأكثر من 200 ألف عملية
منطقة عسير
 خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية إلى 8850 ريال عبر خدمة “معروفة”
أبرز المواد
 شرطة الشرقية: توقيف مالك سلاح أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف
أبرز المواد
 ميليشيا حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان
أبرز المواد
انتظام 20 طالباً وطالبة من ذوي الأعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد

انتظام 20 طالباً وطالبة من ذوي الأعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد

المنطقة الشرقية
برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة

برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة

أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة

منطقة الجوف
أمير الجوف يستقبل رئيس صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة ونائبته

أمير الجوف يستقبل رئيس صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة ونائبته

منطقة الجوف

برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة

برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة
http://almnatiq.net/?p=771331
الجبيل الصناعية - المناطق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لدى الأطفال رئيس قسم الأطفال الدكتور عبدالعزيز الحربي من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 4سنوات ابتلعت قطعة معدنية واستقرت بالمعدة ، حيث أجريت لها عملية بواسطة المنظار الهضمي العلوي تكللت بالنجاح ولله الحمد وخرجت الطفلة بحالة سليمة.

من جانبه أكد الدكتور الحربي على أهمية الحرص بصحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة ومنها القطع المعدنية التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهاز التنفسي مما قد يتسبب في الوفاة لا سمح الله.

مؤكداً على أهمية الوعي الصحي ومعرفة الطريقة الصحيحة للإسعافات الأولية عند بلع هذه الأجسام المعدنية ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى أو الاتصال بالخدمات الإسعافية (٩٩٧).

الجدير بالذكر ان الدكتور عبدالعزيز عبيد الحربي للعمل بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل رئيساً لقسم الاطفال والحضانة واستشارياً للجهاز الهضمي والمناظير وأمراض الكبد لدى الاطفال ‫في اواخر عام ٢٠١٧ ، كما وأسس وحدة مناظير الاطفال وتمكن من إجراء العديد من العمليات الإنقاذية.

روابط ذات صلة

انتظام 20 طالباً وطالبة من ذوي الأعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد

انتظام 20 طالباً وطالبة من ذوي الأعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد
شرطة الشرقية: توقيف مالك سلاح أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف

شرطة الشرقية: توقيف مالك سلاح أودى بحياة مواطن أثناء حفل زفاف
أكثر من 185 ألف مستفيد من فعاليات روزنامة صيف الجبيل الصناعية تحت شعار “الجبيل طاقة وحياة”

أكثر من 185 ألف مستفيد من فعاليات روزنامة صيف الجبيل الصناعية تحت شعار “الجبيل طاقة وحياة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*