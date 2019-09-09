حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 12.5 طن حشيش و 16 مليون حبة مخدرة في عام

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت -بتوفيق الله- خلال عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (١٢,٤٢٠,٦٢) اثنا عشر طناً وأربع مئة وعشرون كيلوجراماً واثنان وستون جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(١٦,١٤٣,٣٦٥) ستة عشر مليوناً ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وستون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٤٢٢) أربع مئة واثنان وعشرون شخصاً، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.