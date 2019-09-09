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المنتخب السعودي يفتتح مشواره في تصفيات كأسي العالم وآسيا بمواجهة اليمن غدا

المنتخب السعودي يفتتح مشواره في تصفيات كأسي العالم وآسيا بمواجهة اليمن غدا
http://almnatiq.net/?p=771351
المناطق - الرياض

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم الثلاثاء مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره اليمني على ستاد البحرين الوطني في المنامة، ويتطلع من خلاله إلى تحقيق فوز صريح ليكون بمثابة جرس إنذار مبكر لبقية منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.
وتحمل مشاركة الأخضر في تصفيات كأس العالم الرقم 12 على التوالي، حيث سبق أن شارك 11 مرة وتأهل من خلالها لنهائيات كأس العالم 5 مرات كان آخرها في مونديال روسيا 2018.
ودخل المنتخب السعودي معسكراً داخلياً في الدمام لمدة أسبوع تأهباً لمباراة اليمن تعرف من خلاله المدرب الفرنسي الجديد إيرفي رينارد على إمكانات لاعبيه، وتخلل المعسكر خوض مباراة ودية واحدة أمام مالي انتهت بالتعادل 1-1، منح خلالها المدرب الفرصة لغالبية اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.
أما المنتخب اليمني الذي عاد بنقطة من أمام مضيفه سنغافورة بعد التعادل 2-2، ويدرك المنتخب اليمني صعوبة المباراة وقوة المنافس ولهذا سيلعب وفق إمكاناته، وسيلجأ مدربه إلى تأمين خطوطه الخلفية ومراقبة مفاتيح اللعب مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

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