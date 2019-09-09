برعاية أمير الشرقية .. “رواد الصناعة 2019” ينطلق الأحد في الجبيل

الجبيل - فهد المريخي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، ينطلق الأحد المقبل “بمشيئة الله”، مُلتقى «رواد الصناعة2019م» الذي تُنظمه غرفة الشرقية مُمثلة في مجلس شباب أعمال الشرقية، بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

ويحضر المؤتمر أكثر من عشرة خبـراء والعديد من المسؤولين المحليين المتخصصين في ريادة الأعمال والاستثمار الصناعي، ويعد واحدة من الفعاليات الاقتصادية التي تحتضنها محافظة الجبيل.

من جهته أوضح رئيس المجلس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية؛ عبدالله بن فيصل البريكان أن المُلتقى يُسلط الضوء – عبـر جلستين رئيستين والعديد من ورش العمل- على أبرز الجهات الداعمة والممولة لريادة الأعمال، وكذلك طرح ومناقشة أبرز الفرص التي تُمكّن رواد الأعمال من الحصول على الدعم المادي واللوجستي، فضلاً عن طرح ومناقشة التشريعات ذات العلاقة بريادة الأعمال والتحديات التي تواجه رواد الأعمال ووضع الحلول المناسبة لها.

مضيفاً أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا ببـرامج دعم وتحفيز ريادة الأعمال، فقد وضعتها على رأس مُستهدفات رؤية 2030 م؛ التي مثلّت نقطة انطلاق جديدة في تنمية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، وشجعت على تدشين ودعم البـرامج على أنواعها، لافتًا أن المُلتقى يستهدف تهيئة رواد الأعمال بما يواكب التطورات المُتلاحقة في القطاع الصناعي.

وقال إن المُلتقى يسعى إلى رفع وعي قطاع الأعمال من شباب المنطقة الشرقية بالتشريعات الجديدة والبرامج التمويلية وغيرها، التي تُقدمها العديد من الجهات، ويعد فرصة لإدراك المستجدات وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في المجال الصناعي.