احدث الأخبار

بلدية غرب الدمام تتلف 80 كلغم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف في شقة سكنية
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تكريم جمعية بناء كمشروع اجتماعي رائد على المستوى الخليجي
المنطقة الشرقية
 برعاية أمير الشرقية .. “رواد الصناعة 2019” ينطلق الأحد في الجبيل
المنطقة الشرقية
 رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان السريلانكي
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يفتتح مشواره في تصفيات كأسي العالم وآسيا بمواجهة اليمن غدا
أبرز المواد
 حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 12.5 طن حشيش و 16 مليون حبة مخدرة في عام
أبرز المواد
 انتظام 20 طالباً وطالبة من ذوي الأعاقة البصرية على مقاعد الدراسة بجامعة الأمير محمد بن فهد
المنطقة الشرقية
 برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من إنقاذ طفلة ابتلعت قطعة معدنية استقرت بالمعدة
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل رئيس صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة ونائبته
منطقة الجوف
 جمعية تحفيظ القرآن الكريم بدومة الجندل تدشن حلقاتها للعام 1441
منطقة الجوف
 تربية جامعة الملك خالد تعقد لقاءً لتهيئة الطلاب للتدريب الميداني
منطقة عسير
بلدية غرب الدمام تتلف 80 كلغم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف في شقة سكنية

بلدية غرب الدمام تتلف 80 كلغم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف في شقة سكنية

أبرز المواد
الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تكريم جمعية بناء كمشروع اجتماعي رائد على المستوى الخليجي

الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تكريم جمعية بناء كمشروع اجتماعي رائد على المستوى الخليجي

المنطقة الشرقية
برعاية أمير الشرقية .. “رواد الصناعة 2019” ينطلق الأحد في الجبيل

برعاية أمير الشرقية .. “رواد الصناعة 2019” ينطلق الأحد في الجبيل

المنطقة الشرقية
رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان السريلانكي

رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان السريلانكي

أبرز المواد

بلدية غرب الدمام تتلف 80 كلغم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف في شقة سكنية

بلدية غرب الدمام تتلف 80 كلغم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف في شقة سكنية
http://almnatiq.net/?p=771364
المناطق_الدمام

أسفرت الجولات الرقابية التي تنفذها بلدية غرب الدمام عن ضبط مستودع مخالف في شقة سكنية، يخزن فيه المواد الغذائية، حيث يفتقر لأبسط الاشتراطات البلدية، حيث تم اتلاف أكثر من ٨٠ كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر في الموقع.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة تلقت بلاغ من قبل مواطن يفيد بوجود مستودع مخالف في شقه سكنيه تابع لأحد المطاعم، وبعد تلقي البلاغ تم متابعة الموقع وضبط الشقة السكنية، والتي اتضح أنها تستخدم مستودع لتخزين المواد الغذائية، حيث تم ضبط أكثر من ٨٠ كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعلى أثر ذلك تم إغلاق الشقة تمهيدا لاستكمال الاجراءات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالف.

ودعا المهندس القحطاني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تكريم جمعية بناء كمشروع اجتماعي رائد على المستوى الخليجي

الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تكريم جمعية بناء كمشروع اجتماعي رائد على المستوى الخليجي
برعاية أمير الشرقية .. “رواد الصناعة 2019” ينطلق الأحد في الجبيل

برعاية أمير الشرقية .. “رواد الصناعة 2019” ينطلق الأحد في الجبيل
رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان السريلانكي

رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان السريلانكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*