بلدية غرب الدمام تتلف 80 كلغم مواد غذائية فاسدة من مستودع مخالف في شقة سكنية

أسفرت الجولات الرقابية التي تنفذها بلدية غرب الدمام عن ضبط مستودع مخالف في شقة سكنية، يخزن فيه المواد الغذائية، حيث يفتقر لأبسط الاشتراطات البلدية، حيث تم اتلاف أكثر من ٨٠ كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر في الموقع.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة تلقت بلاغ من قبل مواطن يفيد بوجود مستودع مخالف في شقه سكنيه تابع لأحد المطاعم، وبعد تلقي البلاغ تم متابعة الموقع وضبط الشقة السكنية، والتي اتضح أنها تستخدم مستودع لتخزين المواد الغذائية، حيث تم ضبط أكثر من ٨٠ كيلو من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعلى أثر ذلك تم إغلاق الشقة تمهيدا لاستكمال الاجراءات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالف.

ودعا المهندس القحطاني جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة.